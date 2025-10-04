Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να στερηθεί των υπηρεσειών τριών παικτών του αλλά και να προχωρήσει σε αλλαγές σε επίπεδο 11άδας για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

Εκτός από τον Ρέτσο - μετά τον τραυματισμό του στο Άρσεναλ - Ολυμπιακός και ενώ επιβεβαιώθηκε πως θα είναι εκτός των πλάνων στην Εθνική για τα ματς με Σκωτία και Δανία - ο Βάσκος τεχνικός των Ερυθρόλευκων δεν θα υπολογίζει και στους Ροντινέι - Γιάρεμτσουκ για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε με τον τρόπο του στη NOVA ότι θα υπάρχουν αλλαγές σε επίπεδο 11άδας, κάτι απόλυτα λογικό και που εντάσσεται στον τρόπο της προσέγγισης που έχει από αγώνα σε αγώνα.

Εάν έπρεπε να ρισκάρουμε μία εκτίμηση 11άδας του Ολυμπιακού ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα βρίσκονται οι Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα και Κοστίνια. Στον άξονα είναι πιθανό να υπάρχουν 2 αλλαγές με τους Σιπιόνι και Μουζακίτη να είναι υποψήφιοι. Από εκεί και πέρα ο Ποντένσε εκτιμάται πως θα είναι εκ νέου βασικός με έναν εκ των Ζέλσον - Στρεφέτσα στο άλλο άκρο.

Εάν ο Τσικίνιο δεν είναι στο 100% μετά την προσπάθειά του με την Άρσεναλ (υπό το πρίσμα της αγωνιστικής καταπόνησης προφανώς) τότε πίσω από τον φορ θα ξεκινήσει ο Καμπελά. Αλλιώς θα είναι ξανά στο αρχικό σχήμα ο Τσικίνιο. Για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει πάντα σε πρώτο πλάνο ο Ελ Καμπί που και αυτός έτρεξε πολύ στο ματς του Λονδίνου και η εναλλακτική είναι ο Ταρέμι.