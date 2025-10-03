Εθνική: Ο Μιχαηλίδης αντί του Ρέτσου στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα είναι στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας των ανδρών με Σκωτία και Δανία. Η κλήση αυτή ήρθε τελευταία στιγμή καθώς επήλθε η ανάκληση της κλήσης του Παναγιώτη Ρέτσου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τον τραυματισμό του αρχηγού του Ολυμπιακού στην εκτός έδρας ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ. Ο έμπειρος στόπερ βγήκε με ενόχληση για το παιχνίδι και έτσι υπήρχαν από τη μέρα του αγώνα αμφιβολίες για το εάν θα ήταν ΟΚ για την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
