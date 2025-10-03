Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκαναν πριν το ταξίδι της επιστροφής τους στην Αθήνα προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Άρσεναλ και εν μέσω ενός... μαγικού τοπίου με δέντρα.

Ήταν το 2024 όταν το προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ θα άλλαζε ονομασία. Από London Colney το όνομα άλλαξε σε προπονητικό κέντρο Sobha Realty, ξεκινώντας και μία χορηγική συνεργασία πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το προπονητικό που βρίσκεται σε μία... μαγική τοποθεσία και σε μέσα σε περιοχή με δέντρα έκανε προπόνηση επί αγγλικού εδάφους ο Ολυμπιακός (πριν το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ), κάτι που ανέφερε στην εκπομπή Galacticos του Gazzetta ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Το προπονητικό της Άρσεναλ που αναβαθμίζεται διαρκώς έχει 10 γήπεδα με ειδικό σύστημα ακόμα και στο πως ποτίζονται. Το δέκατο από αυτά τα γήπεδα έχει φτιαχτεί για φιλικά και για τους αγώνες των Ακαδημιών. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιεί τα τρία από αυτά τα γήπεδα και ενώ τρία έχουν φτιαχτεί ειδικά για τις πιο μικρές ηλικιακά ομάδες. Οι αγωνιστικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί στα ίδια στάνταρντς με αυτά του Emirates.

Η Άρσεναλ σε αυτό το προπονητήριο έχει και κλειστό γήπεδο και φυσικά όλους τους απαραίτητους εσωτερικούς χώρους (γυμναστήριο και ότι άλλο μέσο χρειαστεί). Η Άρσεναλ έχει επενδύσει πολύ μεγάλα ποσά σε αυτό το προπονητήριο καθώς ήδη από την πρώτη εποχή της λειτουργίας του είχαν δαπανηθεί σχεδόν 12 εκατ. ευρώ.