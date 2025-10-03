Η αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League (4/10, 20:30).

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, στην «ΑΕΛ FC Novibet Arena» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League (4/10, 20:30). Για την ομάδα του Χουάν Φεράντο παραμένουν εκτός οι τραυματίες Πίντσι και Τσοκάνης.

Από εκεί και πέρα ο Νταβίντ Μαρτίνες που συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια δηλώθηκε να εκτίσει ποινή μιας αγωωνιστικής στον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την 9η αγωνιστική, ενώ μιε εβδομάδα νωρίτερα θα εκτίσουν οι Μαξιμιλιάνο Κόμπα και Γιάννης Κάργας, στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, οι οποίοι είχαν δηλωθεί νωρίτερα.

Η αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.

