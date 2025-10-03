Ο ΟΦΗ θα παρουσιαστεί με τρεις σημαντικές απουσίες κόντρα στον Άρη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη σε ουδέτερο γήπεδο και συγκεκριμένα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, εξαιτίας της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο.

Ο Μίλαν Ράσταβατς δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρία βασικά πρόσωπα για διαφορετικούς λόγους. Ο Θεοδοσουλάκης με τον Φούντα ταλαιπωρούνται από τραυματισμό ενώ ο Σενγκέλια είναι τιμωρημένος. Από εκεί και πέρα, ο Ζανελάτο συνεχίζει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης ενώ εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Αναλυτικά:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Νέιρα, Νους, Φαϊτάκης, Ρακόνιατς, Σαλσέδο