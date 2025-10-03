Τριπλή «ελληνική» εκπροσώπηση στην Εθνική Πολωνίας: Κλήθηκαν οι Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κετζιόρα
Σειρά στις ανακοινώσεις για τις κλήσεις των παικτών ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 πήρε η Πολωνία, η οποία έκανε γνωστές τις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για τα παιχνίδια με Νέα Ζηλανδία (φιλικό στις 9/10) και Λιθουανία (12/10).
Ανάμεσα σε αυτές είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Stoiximan Superleague. Αρχικά από τον Παναθηναϊκό είναι οι Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και Κάρολ Σφιντέρσκι και από τον ΠΑΟΚ ο Τόμας Κετζιόρα.
