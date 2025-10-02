Καραγκούνης: «Δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, το Euro ήταν ένα όνειρο για όλους μας» (vid)

Ο Γιώργος Καραγκούνης μιλάει από τον Αμπελώνα Πύργου Ηλείας, τον τόπο που γεννήθηκε για όσα πέτυχε στην σπουδαία του καριέρα. Τονίζει πως ακόμα και στα δύσκολα δεν πρέπει να τα παρατάμε, ενώ για την κατάκτηση του Euro το 2004 αναφέρει πως ήταν ένα όνειρο για όλους που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.

Ο «τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Καραγκούνης, υποδέχθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον Αμπελώνα του Πύργου Ηλείας, το χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι να φύγει για την Αθήνα για να παίξει στον Παναθηναϊκό, σε ηλικία 13 ετών.

Αναλυτικά ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η χώρα μας, ανέφερε τα εξής: «Εδώ, σε αυτό το χώρο (σ.σ. το Δημοτικό σχολείο) έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα. Πήγαινα και χτύπαγα τις πόρτες στα άλλα παιδιά για να τους πάρω να έρθουν στο γήπεδο να παίξουμε. Πολλές φορές δεν συγκινούνταν γιατί είχαν άλλα πράγματα να κάνουν και πήγαινα πολλές φορές μόνος μου στο γήπεδο να παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν και μοναχοπαίδι στην οικογένεια, οπότε ήμουν όλο έξω με μια μπάλα ή με φίλους να παίζουμε. Γενικά, ανήσυχος θα έλεγα.

Πάντα είναι ωραίο να θυμάσαι πού έχει κάνει τα πρώτα σου βήματα, πού έχεις ξεκινήσει. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη ζωή. Οπότε έχω πολλές αναμνήσεις, αλλά και δημιουργώ ακόμα, γιατί έρχομαι συνέχεια με την πρώτη ευκαιρία. Πάντα έρχομαι. Δεν ξεχνάω ποτέ το μέρος που γεννήθηκα και εδώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα, μέχρι να φύγω για την Αθήνα και να πάω στον Παναθηναϊκό 13 χρόνων.

Το EURO που κερδίσαμε ήταν ένα όνειρο για όλους μας, που το κάναμε πραγματικότητα, γιατί το πιστέψαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα και δίκαια γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.

Δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Εκεί που νομίζεις ότι ίσως να μην υπάρχει άλλη ευκαιρία, ίσως να έχουμε τελειώσει, αν συνεχίσεις και να δουλεύεις και να πιστεύεις, όλα μπορούν να γίνουν».