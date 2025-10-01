Η συνέντευξη του Μάνταλου στον μικρό Μιχαήλ: «Πάμε για τα 500 παιχνίδια»

Ο μικρός Μιχαήλ σε ρόλο δημοσιογράφου στα Σπάτα με τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του φίλου της ΑΕΚ.

Ο μικρός Μιχαήλ, φίλος της ΑΕΚ, επισκέφτηκε πρόσφατα τα Σπάτα και γνώρισε από κοντά τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας παρακολουθώντας και την προπόνηση.

Ο μικρός Μιχαήλ είχε μια όμορφη συνάντηση με τον Πέτρο Μάνταλο, στον οποίο έκανε συνέντευξη με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ που πρόσφατα έφτασε τις 400 συμμετοχές με το κλαμπ να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις.

«Η ΑΕΚ πλέον είναι σπίτι μου, πάμε για τα 500 παιχνίδια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάνταλος.