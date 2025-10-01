Όπως αναμενόταν, ο Άρης δεν πήρε εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη, καθώς θα ανοίξει μόνο μια θύρα για τις ανάγκες των κατόχων διαρκείας των Κρητικών.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε πως για το ματς με τον Άρη στην Τρίπολη (4/10, 18:00) θα ανοίξει μόνο μια θύρα για τις ανάγκες των κατόχων διαρκείας των Κρητικών και συνεπώς δεν θα φιλοξενηθούν φίλοι των Θεσσαλονικιών.

Μετά το κεκλεισμένων των θυρών ματς με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα δώσει δεύτερο εντός μακριά από το Ηράκλειο, λόγω της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου του Παγκρήτιου και ο Όμιλος θα αποζημιώσει τους κατόχους διαρκείας που θα χάσουν το παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως η εταιρεία κατασκευής του χλοοτάπητα έχει δεσμευτεί πως ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο θα είναι όπως πρέπει για το ματς της 8ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο (28/10).

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι στον αγώνα ΟΦΗ – Άρης (6η αγωνιστική Stoiximan Super League), ο οποίος θα γίνει στο γήπεδο “Θ. Κολοκοτρώνης” (4/10, 18:00), δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ της αγωνιστικής σεζόν 2025-26.

Η μοναδική ανοιχτή θύρα του γηπέδου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΟΦΗ θα είναι η θύρα 3 του γηπέδου “Θ. Κολοκοτρώνης”. Όλες οι υπόλοιπες θύρες θα είναι κλειστές.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας (2025-26) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα πρέπει να στείλουν email στο [email protected]».