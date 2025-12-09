Το Σαββατοκύριακο 13 - 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το διαδραστικό Street Art Festival για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.

Εβδομάδα δράσεων είναι η τρέχουσα για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων ιστορίας του ΟΦΗ. Σε αυτές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ο «πυρήνας» της ομάδας που δεν είναι άλλος από τους φιλάθλους της.

Σε αυτό το πλαίσιο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί το διαδραστικό Street Art Festival, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «The Beamers».

H ενημέρωση του ΟΦΗ

«Οι επετειακές δράσεις της ομάδας μας για τον εορτασμό ενός αιώνα από την ίδρυση του ΟΦΗ συνεχίζονται με το διαδραστικό Street Art Festival που θα γίνει το σαββατοκύριακο 13 & 14 Δεκεμβρίου, με συμμετοχή όλων των φιλάθλων μας, κάθε ηλικίας, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα “The Beamers”.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ανήμερα του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας μας να έρθουν από νωρίς στο Παγκρήτιο Στάδιο και να συμμετέχουν σε ένα πλήθος δράσεων που συνδυάζουν την τέχνη με την αγάπη για τον ΟΦΗ.

Οι δράσεις θα αρχίσουν στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσουν μέχρι τις 17:00 το απόγευμα. Σε 12 σημεία του Παγκρητίου σταδίου θα πραγματοποιούνται τοιχογραφίες από καταξιωμένους καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες:

Εργαστήριο τεχνικών street art και σεβασμού στον αστικό χώρο (13:30 – 14:30 στην FAN ZONE έξω από τη Θύρα 17)

Εξοικείωση με βασικές τεχνικές, καλλιέργεια δεοντολογίας υπέρ προστασίας του δημόσιου χώρου. Προστασία ιστορικών κτιρίων, αστικός χώρος, αισθητική στην πόλη.

Kατασκευή stencil με θέμα “O δικός μου ήρωας” (στην FAN ZONE έξω από την Θύρα 17, 12:30 – 17:00)

Παιδιά και ενήλικες σχεδιάζουν τον δικό τους ήρωα/ηρωίδα. Το σχέδιο μετατρέπεται σε stencil και βάφεται σε μπλουζάκι ή χαρτόνι που οι συμμετέχοντες παίρνουν μαζί τους.

Κατασκευή πανό για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας του ΟΦΗ (στην FAN ZONE έξω από την Θύρα 17, 12:30 – 17:00)

Εργαστήριο Paste up / Κολάζ με τίτλο “Ο δικός μου ΟΦΗ” (στην FAN ZONE έξω από την Θύρα 17, 12:30 – 17:00)

Παιδιά και μεγάλοι φτιάχνουν σχέδια / κολάζ, με θέμα “τι σημαίνει ο ΟΦΗ γι’ αυτούς”. Αναμνήσεις, πρόσωπα, στιγμές μέσα από φωτογραφίες, αυτοκόλλητα και ζωγραφιές.

Κατασκευή με τα χρησιμοποιημένα σπρέι (στην FAN ZONE έξω από την Θύρα 17, 12:30 – 17:00)

Χρησιμοποιούμε τα άδεια σπρέι των γκράφιτι και φτιάχνουμε μία κατασκευή έκπληξη.

Διοργάνωση Poetry slam από τον γνωστό συγγραφέα Λευτέρη Γιαννακουδάκη (12:00 – 14:30 σε αίθουσα, στη δεξιά πλευρά της Θύρας 17 & 15:00 – 16:00 στην FAN ZONE, έξω από τη Θύρα 17)

Εργαστήριο γνωριμίας με την Slam Poetry, μια μορφή που συνδυάζει τον λόγο και την θεατρική δράση, έχει κοινωνικό υπόβαθρο και θέλει να φέρει την ποίηση μέσα στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα μελετήσουμε slam ποιήματα και τρόπους παρουσίασης, θα ασκηθούμε στην τέχνη της απόδοσης, θα συνθέσουμε τα δικά μας ποιήματα, εμπνεόμενοι από γκράφιτι και συνθήματα, και θα κληθούμε να τα παρουσιάσουμε στο κοινό σ’ ένα διαγωνιστικό session που έπεται του εργαστηρίου!

Δώρο έκπληξη στον νικητή του διαγωνισμού από τον ΟΦΗ!

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα

Δήλωση συμμετοχής:

📩email: [email protected]

📞τηλ: 6976452523

Οδηγίες συμμετοχής:

Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει επιλέξει εκ των προτέρων ένα γκράφιτι ή σύνθημα, ανεξαρτήτως περιεχομένου, το οποίο έχει δει σε κάποιο δρόμο του Ηρακλείου.

Συνίσταται να υπάρχει μία φωτογραφία του γκράφιτι – συνθήματος μαζί του, (δεν είναι υποχρεωτικό)

Τα ποιήματα θα δημιουργηθούν επί τόπου. Δεν επιτρέπονται ποιήματα που έχουν γραφτεί εκ των προτέρων.

Διάρκεια ποιήματος: 1΄30΄΄ ως 3′.

Τα ποιήματα θα παρουσιαστούν ενώπιον κοινού και θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό, όπου θα βαθμολογηθούν από κριτική επιτροπή που θα προκύψει εκείνη την ώρα από το κοινό.

Επιτρέπεται η ανάγνωση του ποιήματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: Λόγια στους τοίχους – Εργαστήριο Slam Poetry – ΟΦΗ

Θεατρικό παιχνίδι με μπάλα από εκπαιδευτικούς για παιδιά (σύλλογος Καμινίων) 12:30 – 13:15, στην FAN ZONE έξω από την Θύρα 17

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και κάποιες επιπλέον ψυχαγωγικές δράσεις, από τις 12:00 ως τις 17:00:

Face painting για μικρούς και μεγάλους

Show με ξυλοπόδαρους

Μουσικά δρώμενα με την Φιλαρμονική του Δήμου και DJ sets

Το Street Art Festival «Η τέχνη παίζει μπάλα», στοχεύει να δημιουργήσει μια ζωντανή, πολύχρωμη γιορτή γύρω από το γήπεδο, όπου οι φίλαθλοι θα μπορούν να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους πριν τον αγώνα και να μοιραστούν στιγμές έμπνευσης και ομαδικού πνεύματος, γιορτάζοντας παράλληλα τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι στον Πολυχώρο Nero Bianco (Συμβολή οδών Σουμερλή 5 & Μηλιαρά), θα διεξαχθεί ομιλία με θέμα: «Η επιρροή των καλλιτεχνικών και άλλων παρεμβάσεων στους τοίχους στην εικόνα και την αίσθηση του Ηρακλείου», με ομιλητές τους Παυσανία Καραθανάση, Κοινωνικό Ανθρωπολόγο και Γιάννη Ζαϊμάκη, καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο του ΟΦΗ που επιθυμεί να την παρακολουθήσει».

Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για την παράσταση «Θεές»

«Οι “Θεές” του ΟΦΗ ανεβαίνουν στη σκηνή του κινηματοθεάτρου “ΑΣΤΟΡΙΑ” την Παρασκευή 12 & τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 21:00 και από σήμερα μπορείς να εξασφαλίσεις τη θέση σου, μέσω της Ticketmaster, για να παρακολουθήσεις την θεατρική παράσταση με θέμα τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (σεζόν 2025-26) θα μπορούν να παρακολουθήσουν το έργο ΔΩΡΕΑΝ, ενώ για τους υπόλοιπους φιλάθλους μας, ορίστηκε γενική είσοδος 5 ευρώ, μέχρι εξάντλησης των εισιτηρίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τόσο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, όσο και οι υπόλοιποι φίλαθλοι του ΟΦΗ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις «Θεές», θα πρέπει να αποκτήσουν το εισιτήριό τους μέσω της Ticketmaster (ενότητα «Θέατρο»).

· Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, για να αποκτήσουν ΔΩΡΕΑΝ το εισιτήριο της παράστασης, θα πρέπει να αναγράψουν τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην σελίδα της εκδήλωσης, στην ιστοσελίδα της Ticketmaster.

Το έργο «Θεές» του Μάνου Κουνουγάκη, ανεβαίνει από τη θεατρική ομάδα «ΣΧΗΜΑ 7» του Κωνσταντίνου Μεταξάκη και αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία τεσσάρων γυναικών–οπαδών του ΟΦΗ, οι οποίες μέσα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου αναζητούν δύναμη, ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 ή 2810 314402, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00».