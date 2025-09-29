ΟΦΗ: «Οφείλουμε συγγνώμη για τον αγωνιστικό χώρο, θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας»

Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του απολογήθηκε στους Ομιλίτες και σε όλους τους φιλάθλους για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του Παγκρήτιου και τόνισε πως θα αποζημιώσει τους κατόχους διαρκείας για το ματς με τον Άρη.

Παρά τις εγγυήσεις από την κατασκευαστική εταιρεία του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κάκιστη κατάσταση στον αγώνα του ΟΦΗ με την Κηφισιά και όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta αυτή η κατάσταση οδήγησε το ματς με τον Άρη να γίνει εκτός Ηρακλείου.

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε τις ευθύνες της επίσημα και δεσμεύτηκε πως ο χλοοτάπητας θα είναι στο κατάλληλο επίπεδο στο ματς με τον Ατρόμητο για τον 8η αγωνιστική. Οι Κρητικοί παρόλο που δεν φέρουν ευθύνη γι' αυτήν την κατάσταση με ανακοίνωση τους απολογήθηκαν από τους φιλάθλους τους αλλά και από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας για την κάκιστη εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στο ματς με την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Φυσικά το κλαμπ σέβεται τους κατόχους διαρκείας (περίπου 5.000) και συνεπώς θα τους αποζημιώση για το ματς με τον Άρη που θα γίνει σε ουδέτερη έδρα. Θυμίζουμε πως το γήπεδο του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη έχει σαφές προβάδισμα ακόμα όμως δεν έχουμε ολοκληρωθεί τα γραφειοκρατικά προκειμένου να οριστεί το ματς απο τη Λίγκα, κάτι που πιθανότατα θα γίνει μέχρι την Τρίτη (30/9).

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Έπειτα από ενημέρωση της κατασκευαστικής εταιρίας (GENNA SPORTS) η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, ο αγώνας με τον Άρη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα μας.

Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε σε συνάρτηση με την εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την οποία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη απ’ τους φιλάθλους μας και γενικά από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας.

Σεβόμενοι σε απόλυτο βαθμό τους φιλάθλους μας, θα ανακοινώσουμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως πράξαμε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας Betsson».