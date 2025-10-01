Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς θα σφυρίξει στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Η ΚΕΔ όρισε τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς για να διαιτητεύσει το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για τα ματς της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, στην οποία ξεχωρίζει το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Σ' αυτό ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς, που έχει περάσει ξανά από τα μέρη μας.

Πιο συγκεκριμένα ο 40χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει άλλες τέσσερις φορές στην χώρα μας, με τελευταίο το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό (2-1 στην Τούμπα) τον περασμένο Απρίλιο στα Play Offs. Έχει βρεθεί ακόμη στα:

ΠΑΟΚ - Άρης 0-1 29/09/2024 Stoiximan Superleague

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1 24/11/2024 Stoiximan Superleague

Άρης - Παναθηναϊκός 2-0 09/02/2025 Stoiximan Superleague

Μάλιστα έχει σφυρίξει και ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ένα εντός έδρας ματς με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στους «16» του Conference League την σεζόν 2023-2024, όπου ο «δικεφάλος του βορρά» είχε κερδίσει με 5-1.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, που θα γίνει στο Περιστέρι θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, σε κείνο του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο ο Φώτης Πολυχρόνης ενώ στο ΟΦΗ-Άρης, που θα γίνει στην Τρίπολη ο Παναγιώτης Κουκούλας.

Εκτός ορισμών έμεινε ο Σπύρος Ζαμπαλάς, που ήταν VAR στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

04/10

18:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor, Διαιτητής: Κουκούλας, Βοηθοί: Ψύλλος και Κομισοπούλου, Τέταρτος: Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης και Φωτιάς

18:30 ΟΦΗ - Άρης, Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Μηνούδης και Διαμαντής, Τέταρτος: Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης και Γιουματζίδης

20:30 ΑΕΛ - Βόλος, Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Αρμακώλας και Πετρόπουλος, Τέταρτος: Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος και Τομαράς

05/10

18:00 Κηφισιά - ΑΕΚ, Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Κωνσταντίνου και Μάτσας, Τέταρτος: Τικοζόγλου, VAR: Σιδηρόπουλος και Μόσχου

18:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός, Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Δέλλιος και Νίκζας, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας και Παπαδόπουλος

20:30 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, Διαιτητής: Όσμερς, Βοηθοί: Σάαλ Ντομινίκ και Γκίτελμαν, Τέταρτος: Φωτιάς, VAR: Φάιφερ και Τζήλος

21:30 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος, Διαιτητής: Πολυχρόνης, Βοηθοί: Πάτρας και Νταβέλας, Τέταρτος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου και Κατσικογιάννης