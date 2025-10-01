AEK: Μπαμπάς πήγε τον γιο του πρώτη φορά στο γήπεδο και η αντίδραση του κάνει τον γύρο του Internet!

AEK: Μπαμπάς πήγε τον γιο του πρώτη φορά στο γήπεδο και η αντίδραση του κάνει τον γύρο του Internet!

aek_fan

bet365

Ένα συγκινητικό βίντεο με έναν πατέρα που πηγαίνει για πρώτη φορά τον γιο του στην «OPAP Arena» έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μία από τις πρώτες χαρούμενες αναμνήσεις ενός παιδιού είναι αναμφίβολα η πρώτη φόρα που πηγαίνει στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, φορώντας τη μπλόυζα του αγαπημένου του παίχτη ή το κασκόλ με το έβλημα του συλλόγου.

Το ίδιο συμβαίνει και στο παρακάτω βίντεο που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες το γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω βίντεο, ένας πάτερας πήγαινει για πρώτη φορά τον γιο του στο γήπεδο της ΑΕΚ και μας δείχνει τις αντιδράσεις του μικρού.

Οπώς είναι φυσιολογικό, το παιδί μένει άναυδο μπρόστα στη θέα του γηπέδου κοιτώντας με θαυμασμό τον χώρο και χαμογελώντας συνεχώς χωρίς να μπορεί να αντιληφθει το τι συμβαίνει.

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ: Έφτασε στη Σλοβενία η αποστολή, ταξίδεψε και ο Γκατσίνοβιτς
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα