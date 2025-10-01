AEK: Μπαμπάς πήγε τον γιο του πρώτη φορά στο γήπεδο και η αντίδραση του κάνει τον γύρο του Internet!
Μία από τις πρώτες χαρούμενες αναμνήσεις ενός παιδιού είναι αναμφίβολα η πρώτη φόρα που πηγαίνει στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, φορώντας τη μπλόυζα του αγαπημένου του παίχτη ή το κασκόλ με το έβλημα του συλλόγου.
Το ίδιο συμβαίνει και στο παρακάτω βίντεο που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες το γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω βίντεο, ένας πάτερας πήγαινει για πρώτη φορά τον γιο του στο γήπεδο της ΑΕΚ και μας δείχνει τις αντιδράσεις του μικρού.
Οπώς είναι φυσιολογικό, το παιδί μένει άναυδο μπρόστα στη θέα του γηπέδου κοιτώντας με θαυμασμό τον χώρο και χαμογελώντας συνεχώς χωρίς να μπορεί να αντιληφθει το τι συμβαίνει.
#aekfc#paokfc#paofc#olympiakosfc— PeriKlis💣 (@Periklakkos) September 30, 2025
Η πρώτη φορα στο γήπεδο..
Το βλέμμα του πιτσιρίκου ολα τα λεφτα..
Ολοι ανεξαρτήτως ομαδας ειχαμε αυτο το βλέμμα νομιζω.. pic.twitter.com/QAX2MNHdFY
