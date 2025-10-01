Ένα συγκινητικό βίντεο με έναν πατέρα που πηγαίνει για πρώτη φορά τον γιο του στην «OPAP Arena» έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μία από τις πρώτες χαρούμενες αναμνήσεις ενός παιδιού είναι αναμφίβολα η πρώτη φόρα που πηγαίνει στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, φορώντας τη μπλόυζα του αγαπημένου του παίχτη ή το κασκόλ με το έβλημα του συλλόγου.

Το ίδιο συμβαίνει και στο παρακάτω βίντεο που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες το γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω βίντεο, ένας πάτερας πήγαινει για πρώτη φορά τον γιο του στο γήπεδο της ΑΕΚ και μας δείχνει τις αντιδράσεις του μικρού.

Οπώς είναι φυσιολογικό, το παιδί μένει άναυδο μπρόστα στη θέα του γηπέδου κοιτώντας με θαυμασμό τον χώρο και χαμογελώντας συνεχώς χωρίς να μπορεί να αντιληφθει το τι συμβαίνει.