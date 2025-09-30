Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στη Λιουμπλιάνα και από εκεί θα κατευθυνθεί οδικώς για το Τσέλιε ενόψει της πρεμιέρας στη League Phase του Conference League την Πέμπτη. Μέσα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Conference League την Πέμπτη (2/10, 22:00) στη Σλοβενία με αντίπαλο την Τσέλιε. Η κιτρινόμαυρη αποστολή, η οποία προπονήθηκε στα Σπάτα νωρίτερα το μεσημέρι, προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λιουμπλιάνα και από εκεί θα κατευθυνθεί οδικώς στο Τσέλιε.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έλειπε με τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα και μένει να φανεί η ετοιμότητά του (εκτός παρέμειναν οι Ζίνι και Περέιρα), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο ταξίδι στη Σλοβενία ακολούθησαν και παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως οι Λιούμπισιτς και Καλοσκάμης.

Η Ένωση θα πρέπει να έχει ως στόχο την είσοδο στην πρώτη οκτάδα που θα της δώσει τη δυνατότητα της απευθείας εισόδου στους «16» και για αυτόν τον λόγο το απαιτητικό παιχνίδι που έχει μπροστά της με αντίπαλο την καλοδουλεμένη και φορμαρισμένη Τσέλιε είναι πιθανό να παίξει ρόλο στο τέλος της League Phase. Διότι σε περίπτωση νίκης, όπως γίνεται αντιληπτό, οι κιτρινόμαυροι αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητές τους να πλασαριστούν στις πρώτες οκτώ θέσεις.

Η ΑΕΚ, η οποία πέταξε δύο μέρες πριν το ματς λόγω της απεργίας που είχε κηρυχθεί για την Τετάρτη, θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλιε το βράδυ της Τετάρτης (1/10) στις 20:00, ενώ μία ώρα νωρίτερα στις 19:00 ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.