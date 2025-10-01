Συμπλοκές μεταξύ οπαδών στο Περιστέρι μετά το Ατρόμητος - ΑΕΛ (vid)

Επεισόδια δημιουργήθηκαν στο Περιστέρι μετά την λήξη του αγώνα του Ατρομήτου με την ΑΕΛ σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

«Μεθεόρτια» υπήρξαν μετά την λήξη του αγώνα του Ατρομήτου με την ΑΕΛ το βράδυ της Δευτέρας (29/09) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οπαδοί διαφορετικών ομάδων συγκρούστηκαν σε κεντρικό δρόμο του Περιστερίου.

Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, ακριβώς πριν την γέφυρα του Κηφισού, δημιουργήθηκαν σκηνές χάους, με τους χούλιγκανς να επιτίθενται ακόμη και σε αμάξια περαστικών, όπως φαίνεται στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω. Υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα, οι οποίες όμως δεν κράτησαν πολύ, αφού λίγο μετά έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας.

Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει σύνδεσμος των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.

