Η ΑΕΛ Novibet έπαιξε με δέκα παίκτες από το 23' λόγω αποβολής του Πασά, αλλά ούσα ανώτερη του Ατρομήτου στο β' μέρος, ισοφάρισε με τον Πέρες στο 60' και έφυγε αλώβητη από το Περιστέρι με το 1-1 που ασφαλώς δεν ικανοποιεί τους γηπεδούχους.

Παλικαρίσια ισοπαλία μέσα στο Περιστέρι για την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 23’ και βρέθηκε και πίσω στο σκορ κατάφερε να φύγει με το 1-1 στην 4η ισοπαλία της στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος από την πλευρά του δεν εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και έτσι δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη.

Πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Λεωνίδας Βόκολος ξεκίνησε τους γηπεδούχους με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη κάτω από τα γκολπόστ, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Τσιγγάρας και Μουτουσάμι το δίδυμο στα χαφ, με τον Παλμεζάνο να παίρνει θέση στα δεξιά της επίθεσης, τον Μπάκου αριστερά και τον Μίχορλ πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Ανάλογο σύστημα και για τον Γιώργο Πετράκη, ο οποίος ξεκίνησε με τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια και τους Δεληγιαννίδη, Παντελάκη, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς στην άμυνα. Χατζηστραβός και Πέρες αμυντικά χαφ, Ατανάσοφ αριστερά στα εξτρέμ με τον Σαγκάλ στο δεξί «φτερό» και τον Τούπτα πίσω από τον προωθημένο Πασά.

Μοιρασμένο ημίχρονο μέχρι την κόκκινη

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο που αρχικά ήταν μοιρασμένο με την ΑΕΛ Novibet να χάνει και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ με μεγαλύτερη αυτή στο 16’ με τον Σαγάλ να κάνει ωραίο σουτ και τον Χουτεσιώτη να διώχνει με εξαιρετική επέμβαση.

Δύο λεπτά πριν οι Θεσσαλοί κατάφεραν με τον Χατζηστραβό να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, σε μια φάση που ο βυσσινί» φωνάζουν πως δεν υπήρξε παράβαση. Στο ίδιο λεπτό ο Κοβάτσεβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ σε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.

Αποβολή Πασά και άμεσα το 1-0 για Ατρόμητο

Στο 23’ είχαμε την φάση που έκρινε το ημίχρονο. Ο Πασάς έπεσε με τις τάπες στον Μανσούρ με τον Ματσούκα να του δίνει απευθείας κόκκινη κάρτα. Η φάση εξετάστηκε και στο VAR με τον Φωτιά να μην καλεί τον διαιτητή Ματσούκα για onfield review, κάτι που σημαίνει πως συμφωνούσε.

Με παίκτη παραπάνω ο Ατρόμητος έφυγε μπροστά και στο 28’ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα ο Δεληγιαννίδης ανέτρεψε τον Μπάκου και ο Οζέγκοβιτς ευστόχησε κάνοντας το 1-0. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο καθώς ως το τέλος του δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση μπροστά και στις δύο εστίες.

Μαγική πάσα του Ατανάσοφ και 1-1 ο Πέρες

Στο δεύτερο ημίχρονο από το ξεκίνημα η ΑΕΛ Novibet πίεσε ψηλά και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Χουτεσιώτη, κάτι που κατάφερε στο 60’. Μια φάση που ξεκίνησε από μαγική διαγώνια μακρινή μπαλιά του Ατανάσοφ στον Δεληγιαννίδη, αυτός έκανε την σέντρα και ο Πέρες με απευθείας σουτ έκανε το 1-1. Παρά την ισοφάριση και το ότι έπαιζε με 10 παίκτες η ΑΕΛ Novibet συνέχιζε να πιέζει με τον Ουάρντα να ήταν ο κινητήριος μοχλός μόλις μπήκε ως αλλαγή.

Γκολ του Σαγάλ που ακυρώθηκε και φωνές από τους φιλοξενούμενους

Στο 72’ ο Μανσούρ μπερδεύτηκε με τον Χουτεσιώτη, ο Σαγάλ παρενέβη και σκόραρε με τον Ματσούκα να σταματάει την φάση για επιθετικό φάουλ του σκόρερ. Μια απόφαση που έκανε και πάλι τους φιλοξενούμενους να ξεσπάσουν σε διαμαρτυρίες και τον διαιτητή του αγώνα να δείχνει από μία κίτρινη στους δύο πάγκους.

Η ΑΕΛ Novibet τον έλεγχο ο Ατρόμητος με τον Τσαντίλα την μεγάλη ευκαιρία

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο ωστόσο στα τελευταία δέκα λεπτά οι γηπεδούχοι ανέβασαν με την σειρά τους ρυθμό και στο 83’ βρέθηκαν μια ανάσα από το 2-1 με τον Τσαντίλα να γυρίζει ωραία και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ. Ουσιαστικά αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο ματς με το 1-1 να μένει ως το τέλος.



MVP: Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά μιλάει της μπάλας. Ο λόγος για τον Ατανάσοφ με τον μεσοεπιθετικό από την Βόρεια Μακεδονία να βγάζει μαγική διαγώνια μπαλιά στον Δεληγιαννίδη για να κάνει μετά ο Πέρες το 1-1.

Στο ύψος τους: Από τους γηπεδούχους ο Μπακού που ταλαιπώρησε την άμυνα της ΑΕΛ Novibet και από τους φιλοξενούμενους ο Ουάρντα που μόλις μπήκε άλλαξε όλη την εικόνα της ομάδας του.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Σε ένα δυνατό και μοιρασμένο παιχνίδι θα είναι αδικία να μπει κάποιος αδύναμος κρίκος.

Η «γκάφα»: Την έκανε ο Μανσούρ με την λάθος συνενόηση με τον Χουτεσιώτη αλλά το γκολ του Σαγάλ ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ.

Το «στραγάλι»: Πολλά τα παράπονα της ΑΕΛ Novibet για την διαιτησία του Ματσούκα. Αρχικά για το γκολ που μπήκε και ακυρώθηκε ως οφσάιντ, εν συνεχεία για την αποβολή του Πασά και μετά και για το γκολ του Σαγάλ που ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Παιχνίδι με πολλές συγκινήσει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ Novibet να παίρνουν από έναν βαθμό (1-1), σε μια αναμέτρηση στην οποία οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 23’.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές (82' Αϊτόρ), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (69' Τσαντίλας), Μουτουσαμί, Μίχορλ, Παλμεζάνο (60' Γιουμπιτάνα), Μπάκου και Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (59' Κοσονού), Πέρες (86' Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (59' Ουάρντα), Σαγάλ (77' Γκάρατε), Τούπτα (86' Μπαγκαλιάνης) και Πασάς.