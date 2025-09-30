Οζντόεφ: «Ο Τσάλοφ χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή»

Ο Μαγκόμεντ Οζντόεφ μίλησε σε μέσο της Ρωσίας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πορεία του Φίοντορ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως ο διεθνής φορ χρειάζεται χρόνο.

Σε μέσο της χώρα τους μίλησε ο χαφ του ΠΑΟΚ, Μαγκόμεντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος χαφ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσία του στην Τούμπα την τελευταία διετία, ενώ μίλησε και για τον συμπατριώτη του, Φίοντορ Τσάλοφ, ο οποίος όπως τόνισε χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.

Ο 27χρονος φορ την περασμένη σεζόν είχε 5 γκολ και 7 ασίστ σε 42 εμφανίσεις, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει βρει δίχτυα τρεις φορές σε 11 συμμετοχές.

Η συνέντευξη του Τσάλοφ

«Ναι, δεν νομίζω ότι το πολυσκέφτεται αυτό της προσαρμογής. Όλοι περνάμε πράγματα κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Αλλά γενικά, φυσικά, βοηθάμε. Και δεν είναι ένα μικρό παιδί που χρειάζεται πολλή ενθάρρυνση ή επίδειξη. Είναι έξυπνος τύπος και καταλαβαίνει πολλά», είπε αρχικά ο Οζντόεφ για τον Τσάλοφ που φαίνεται ότι βρίσκεται πάντως υπό πίεση.

Στην συνέχεια ο 32χρονος μέσος του Δικεφάλου επεσήμανε για τον Μοσχοβίτη σέντερ φορ τα εξής: «Νομίζω ότι προσαρμόζεται καλά. Αυτή η σεζόν θα είναι πιο εύκολη για αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη του πλήρης αναχώρηση από τη Ρωσία, σε μια διαφορετική κουλτούρα, έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και εντελώς διαφορετικό καιρό.

Είναι Σεπτέμβριος, για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί Κελσίου και είναι πρακτικά αδύνατο ακόμα και να αναπνεύσει κανείς! Πολλοί άνθρωποι πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν τι είναι η προσαρμογή. Έτσι, μπορείς να περιμένεις τα πάντα από αυτόν, αλλά πρώτα απ 'όλα, προπονείται πολύ καλά και προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει».

Για την πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ και το τι χρειάζεται ο Τσάλοφ τόνισε: «Η πρώτη του σεζόν ήταν αρκετά καλή. Σκόραρε αρκετά για τον χρόνο συμμετοχής που είχε. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερα, αλλά σημείωσε πολλά γκολ και έδωσε ασίστ.

Νομίζω ότι χρειάζεται απλώς χρόνος, προσαρμογή, να συνηθίσει τα... πάντα. Τον έχει συνηθίσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και οι συμπαίκτες του χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να τον μάθουν, οπότε νομίζω ότι συνολικά, όλα θα πάνε καλά για αυτόν».

«Θα μπορούσα να είχα φύγει για την Ευρώπη νωρίτερα, αλλά είχα μια υπέροχη καριέρα στη Ρωσία».

Ο Μαγκόμεντ Οζντόεφ, μίλησε για την δικη του προσαρμογή του στην Ελλάδα και για τα όσα έζησε αυτός στα σχεδόν τρία χρόνια που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ.

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα εδώ και τρία χρόνια και νιώθω υπέροχα. Η ομάδα μου κι εγώ έχουμε πετύχει μερικά σπουδαία αποτελέσματα — κερδίσαμε το πρωτάθλημα στην πρώτη μου σεζόν, φτάσαμε στα προημιτελικά του Conference League, προκριθήκαμε από τη φάση των ομίλων του Europa League πέρυσι και τερματίσαμε τρίτοι στο πρωτάθλημα.

Η καριέρα μου πηγαίνει πολύ καλά, όπως και η προσαρμογή και η καθημερινότητά μου. Είμαι οικογενειάρχης, οπότε είναι εύκολο για μένα να προσαρμοστώ οπουδήποτε», είπε αρχικά ο Οζντόεφ και στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Θα έλεγα ότι υπάρχουν περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα, επειδή τα κύρια πλεονεκτήματα, φυσικά, είναι ο καιρός και οι σύντομες πτήσεις προς την Ρωσία. Όταν ο καιρός είναι καλός όλο το χρόνο, ζεις σε μια ηλιόλουστη περιοχή, είναι πιο ευχάριστο και άνετο. Το μόνο πράγμα, φυσικά, είναι ότι μου λείπει η πατρίδα μου και η μητρική μου γλώσσα».

Σε ερώτηση για το αν άργησε να φύγει από την Ρωσία επεσήμανε: «Γενικά, θα μπορούσα να είχα πάει στην Ευρώπη για να παίξω νωρίτερα, αλλά είχα και μια υπέροχη καριέρα στη Ρωσία. Κέρδισα πολλούς τίτλους, για τους οποίους είμαι περήφανος. Έπαιξα για κορυφαίες ομάδες της ρωσικής λίγκας, όπως η Ζενίτ και ποτέ δεν σκέφτηκα τι είχα χάσει».