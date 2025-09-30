Η αποστολή του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψει στο Βίγκο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα της Τρίτης (30/09) από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Από τους παίκτες που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα δεν θα ταξιδέψει στην Ισπανία ο τραυματίας Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης