ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στο Βίγκο
Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα της Τρίτης (30/09) από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
Από τους παίκτες που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα δεν θα ταξιδέψει στην Ισπανία ο τραυματίας Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης
