Ο λόγος που το ημιαυτόματο οφσάιντ καθυστερεί ακόμα και 4 λεπτά για μία φάση (vid)

Η απάντηση στο ερώτημα γιατί το ημιαυτόματο οφσάιντ καθυστερεί μέχρι να βγάλει... απόφαση για μία αμφισβητούμενη φάση.

Το προχθεσινό παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο, έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα, τόσο για το αγωνιστικό μέρος, όσο και για αυτό της διαιτησίας. Από τη μία υπάρχει το πέναλτι του Άνταμ Τσέριν, για το οποίο οι «πράσινοι» επικαλούνται την οδηγία της IFAB και θεωρούν οτι δεν υπάρχει παράβαση και από την άλλη η φάση των λίγων εκατοστών του Χρήστου Σιέλη που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση του γκολ των γηπεδούχων.

Σε αυτή λοιπόν, δια γυμνού οφθαλμού ή ακόμα και με την χρήση του VAR, ενδεχομένως το τέρμα που σημείωσε ο παίκτης του Παναιτωλικού να μετρούσε κανονικά, καθώς η διαφορά του «είναι εκτεθειμένος» με το «καλύπτεται από τον Μπακασέτα» ήταν ελάχιστη. Χάρη στην τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ όμως, εντοπίστηκε η παράβαση, υποδείχθηκε και το σκορ σε εκείνο έμεινε στο 1-1 και δεν έγινε 2-1.

Το ερώτημα που προέκυψε όμως, ήταν γιατί αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθυστέρησε η ακύρωση του τέρματος περίπου 4 λεπτά; Την απάντηση την έδωσε ο Κώστας Ψάρρας στην χθεσινή εκπομπή των Galacticos, όπου μεγάλο μέρος της αναλώθηκε στην διαιτησία.