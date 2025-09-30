Παντελάκης στο Gazzetta: «Το ό,τι δεν παρατάμε τα παιχνίδια δείχνει το dna της ΑΕΛ Novibet»

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet Επαμεινώνδας Παντελάκης μιλάει στο Gazzetta μετά το 1-1 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο και στέκεται στην αντίδραση που έβγαλαν και πάλι οι «βυσσινί» λέγοντας πως αυτό δείχνει το dna της ομάδας.

Η ΑΕΛ Novibet μπορεί να έμεινε με 10 παίκτες από το 23’ του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, να είδε τους γηπεδούχους να προηγούνται, ωστόσο κατάφερε να φύγει από την Αθήνα με τον βαθμό της ισοπαλίας. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο παρότι με παίκτη λιγότερο έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τη νίκη.

Το σημαντικό είναι πως σε ακόμα έναν αγώνα οι «βυσσινί» κατάφεραν να αντιδράσουν. Σε αυτό στάθηκε και ο αρχηγός των Θεσσαλών, Επαμεινώνδας Παντελάκης. Ο στόπερ της ΑΕΛ μίλησε στο Gazzetta αναφέροντας πως αυτή η αντίδραση που δεν είναι μόνο στο ματς με τον Ατρόμητο αλλά και στην Τρίπολη με τον Αστέρα και στην AEL FC Arena με την ΑΕΚ, δείχνει το dna της ομάδας.

Ο Παντελάκης μίλησε και για τον κόσμο που βρέθηκε μαζικά και στο Περιστέρι λέγοντας πως όλοι στην ΑΕΛ θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να τους δώσουν μόνο χαρές στην συνέχεια.

Νώντα η ΑΕΛ και σήμερα έπαιξα μπάλα, ισοφάρισε, προσπάθησε και για τη νίκη παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 23’, τι σου μένει στο τέλος;

«Νομίζω πως μπήκαμε σχετικά καλά στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, βάλαμε και ένα γκολ που ήταν οφσάιντ. Από εκεί και πέρα δεχθήκαμε μια κόκκινη κάρτα που μας έβαλε λίγο σε διαδικασία να πάμε πιο πίσω και να προσέχουμε λίγο τα μετόπισθεν. Δεν νομίζω πως δεχθήκαμε μία τρομερή πίεση και οι αντίπαλοι δεν έκαναν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Συνολικά σταθήκαμε καλά στο παιχνίδι και καταφέραμε και πήραμε τον πόντο».

Για ακόμα μία φορά η ΑΕΛ βρίσκεται πίσω αλλά καταφέρνει να μην χάσει. Τι δείχνει αυτό για την ομάδα;

«Δείχνει πολλά. Είμαστε 20 καινούργιοι ποδοσφαιριστές και η αντίδραση στα παιχνίδια που είμαστε πίσω δείχνει το dna της ομάδας πλέον, να μην τα παρατάει ποτέ, να παλεύει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ότι και αν συμβεί σε αυτό. Και μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι στην συνέχεια».

Η ομάδα στα πέντε ως τώρα παιχνίδια έχει 4 ισοπαλίες και μία μόνο ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Πως κρίνεις αυτό το ξεκίνημα; Θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω; Είσαι ικανοποιημένος με την έως τώρα πορεία;

«Σίγουρα θα μπορούσε κάτι παραπάνω, κάποιες νίκες, αλλά το πρωτάθλημα είναι μακρύ, έχουμε πολλές αγωνιστικές μπροστά μας για να βελτιωνόμαστε. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και είμαι σίγουρος πως στην συνέχεια θα έρθουν αρκετές νίκες»

Και στην Τρίπολη με τον Αστέρα, αλλά και εδώ στο Περιστέρι μόνο μόνοι σας δεν ήσασταν. Δύο λόγια γι’ αυτόν τον κόσμο

«Τι να πούμε γιαυτόν τον κόσμο; Σίγουρα είναι η δύναμή μας. Πραγματικά αυτά που κάνουν και μας ακολουθούν σε οποιαδήποτε πόλη και να παίζουμε δείχνει το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΛ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό.. Και να είναι σίγουροι πως και εμείς θα προσπαθήσουμε στην συνέχεια να τους δώσουμε πάρα πολλές χαρές».