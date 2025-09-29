Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 1-1: Τα highlights του δραματικού αγώνα στο Περιστέρι
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 1-1.
Η ΑΕΛ Novibet έμεινε όρθια στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.
Οι Θεσσαλοί αν και είχαν αριθμητικό μειονέκτημα από το 23' κι έμειναν άμεσα πίσω στο σκορ με το πέναλτι του Οζέγκοβιτς, άντεξαν και στο 60' ισοφάρισαν με τον Πέρες.
Το 1-1 ήταν το τελικό σκορ με την ΑΕΛ Novibet να μένει ξανά αήττητη, όπως συνέβη και στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0.
Δείτε τα highlights του δραματικού αγώνα
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Σαρελάς
