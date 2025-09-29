Στον Ολυμπιακό έχουν κατά νου στο να δρομολογήσουν τις εξελίξεις για ένα νέο και αναβαθισμένο συμβόλαιο του πολύπειρου και εξαιρετικού χαφ.

Στα 30 του χρόνια ο Τσικίνιο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έξυπνες και πετυχημένες ever μεταγραφές του Ολυμπιακού . Παίκτης στον οποίο πρακτικά δεν λείπει τίποτα. Είναι δυνατός, πολύ καλός στο πρέσινγκ, έχει πολύ γρήγορες αντιδράσεις, έξυπνος επίσης παίκτες με πολύ καλή τεχνική και που δημιουργεί, πασάρει και σκοράρει.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα μία σχετική διεργασία στον Ολυμπιακό για ένα νέο και αναβαθμισμένο συμβόλαιο του Πορτογάλου. Το υπάρχον deal είναι με χρονικό ορίζοντα έως το 2027.

Ο Τσικίνιο υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες - στον αγωνιστικό χώρο - του ιστορικού ευρωπαϊκού τίτλου. Ο άλλοτε παίκτης της Μπενφίκα, που έχει χρησιμοποιηθεί και ως δεκάρι αλλά και σαν εξτρέμ (και όχι μόνο), έχει καταγράψει 13 γκολ και 8 ασίστ σε 71 αγώνες στον Ολυμπιακό. Είναι τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει σε συλλογικό επίπεδο καθώς στη Μπενφίκα είχε 9 τέρματα σε 126 αγώνες.

Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές πως επιβραβεύει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όσους προσφέρουν σε αυτόν. Και ο Τσικίνιο είναι ένας παίκτης που έχει ήδη προσφέρει πολλά και έχει προλάβει να δεθεί με την ομάδα των Πειραιωτών. Εκτός από τον «Τσίκι» υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο group για το upgrade των συμβολαίων τους ωστόσο ο έμπειρος χαφ είναι μία ξεχωριστή περίπτωση από μόνος του.