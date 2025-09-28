Ο 30χρονος και εμπειρός χαφ του συλλόγου του Ολυμπιακού έκανε κάνει μία φοβερή αρχή στη φετινή χρονιά έχοντας ήδη 3 γκολ στο ενεργητικό του αλλά και μία ασίστ.

Στον αγώνα με τον Λεβαδειακό έγινε σύνθημα στα χείλη του κόσμου του Ολυμπιακού και όχι άδικα. Ο Τσικίνιο σκόραρε δις απέναντι στους Βοιωτούς και ήταν ένας βασικός λόγος που οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με σκορ 3-2 στο γήπεδο Καραϊκάκη το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν έχοντας σκοράρει 3 φορές σε 6 αγώνες. Έχει τα 2 γκολ με τον Λεβαδειακό και το ένα με τον Βόλο μετά από 12 τελικές συν μία ασίστ. Ο Τσικίνιο των 13 γκολ και των 8 ασίστ σε 71 αγώνες είναι ένα πασπαρτούρ του Βάσκου τεχνικού, που τον έχει χρησιμοποιήσει σε αρκετές θέσεις και φυσικά ο Πορτογάλος έχει... ξελασπώσει τον Ολυμπιακό σε ουκ ολίγους αγώνες. Αυτή την φορά το έκανε σε έναν εκ των πιο δύσκολων αγώνων του φέτος στο Πρωτάθλημα αλλά και γενικότερα ως προς τη φετινή χρονιά.

Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα έχει να κάνει με την οξυδέρκειά του, τις τοποθετήσεις του στην αντίπαλη περιοχή αλλά και τις πολύ ποιοτικές ατομικές του ενέργειες.

Ο Τσικίνιο με τον Λεβαδειακό είχε

2 γκολ

5 τελικές

2 κλεψίματα

2 φάουλ υπέρ

2 λάθη

Ο Τσικίνιο φέτος στο Πρωτάθλημα έχει