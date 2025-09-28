Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο έγινε σύνθημα στην εξέδρα και είναι on fire με 3 γκολ σε 6 αγώνες!
Στον αγώνα με τον Λεβαδειακό έγινε σύνθημα στα χείλη του κόσμου του Ολυμπιακού και όχι άδικα. Ο Τσικίνιο σκόραρε δις απέναντι στους Βοιωτούς και ήταν ένας βασικός λόγος που οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με σκορ 3-2 στο γήπεδο Καραϊκάκη το βράδυ του Σαββάτου.
⚽ @PanosRetsos + ⚽⚽ Chiquinho = 3 points#OlympiacosFC pic.twitter.com/A0T3mYgvbv— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 27, 2025
Ο Πορτογάλος χαφ έχει κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν έχοντας σκοράρει 3 φορές σε 6 αγώνες. Έχει τα 2 γκολ με τον Λεβαδειακό και το ένα με τον Βόλο μετά από 12 τελικές συν μία ασίστ. Ο Τσικίνιο των 13 γκολ και των 8 ασίστ σε 71 αγώνες είναι ένα πασπαρτούρ του Βάσκου τεχνικού, που τον έχει χρησιμοποιήσει σε αρκετές θέσεις και φυσικά ο Πορτογάλος έχει... ξελασπώσει τον Ολυμπιακό σε ουκ ολίγους αγώνες. Αυτή την φορά το έκανε σε έναν εκ των πιο δύσκολων αγώνων του φέτος στο Πρωτάθλημα αλλά και γενικότερα ως προς τη φετινή χρονιά.
Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα έχει να κάνει με την οξυδέρκειά του, τις τοποθετήσεις του στην αντίπαλη περιοχή αλλά και τις πολύ ποιοτικές ατομικές του ενέργειες.
Ο Τσικίνιο με τον Λεβαδειακό είχε
- 2 γκολ
- 5 τελικές
- 2 κλεψίματα
- 2 φάουλ υπέρ
- 2 λάθη
Ο Τσικίνιο φέτος στο Πρωτάθλημα έχει
- 3 γκολ
- 12 τελικές
- 1 ασίστ
- 5 φάουλ υπέρ
- 14 λάθη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.