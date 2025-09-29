Galacticos LIVE - O χρυσός Γερεμέγεφ, ο Τσικίνιο νίκησε το VAR και η αυτοκτονία του ΠΑΟK

Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta με τους Ψάρρα, Νικολακόπουλο, Αθανασίου και Τσακίρη.

Για ακόμη ένα μεσημέρι η νέα αγαπημένη σας συνήθεια, οι «Galacticos» του Gazzetta θα σας κρατήσουν συντροφιά ενημερώνοντάς σας για όλα τα σημαντικά θέματα που άφησε πίσω της η 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Κώστας Ψάρρας συντονίζει την συζήτηση και οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης θέτουν τα θέματα στο τραπέζι. Μαζί τους και οι Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος, που βάζουν στο παιχνίδι και τους ΠΑΟΚ και Άρη.