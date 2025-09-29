Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, λόγω της κάκιστης κατάστασης στο Παγκρήτιο Στάδιο υπάρχει επικοινωνία μεταξύ ΟΦΗ, Άρη και Λίγκας για την έδρα του ματς.

Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα στο πρώτο ματς του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Από τη μία η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έκανε ακόμα απογοητευτική εμφάνιση και ηττήθηκε από την Κηφισιά, ενώ ο αγωνιστικός χώρος της νέας έδρας του Ομίλου ήταν σε κάκιστη κατάσταση.

Παραμονή του αγώνα με την Κηφισιά οι παίκτες του ΟΦΗ πάτησαν για πρώτη φορά το χορτάρι του Παγκρητίου και διαπιστώθηκε το πρόβλημα, καθώς έφευγαν ολόκληρα... κομμάτια από το χορτάρι, όπως φάνηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Αξιοσημείωτο πως πριν τον αγώνα με την Κηφισιά υπήρχε διαβεβαίωση στην πλευρά του ΟΦΗ πως ο αγωνιστικός χώρο του Παγκρητίου θα ήταν στο 70-80%, ενώ πέρασε και από έλεγχο της Λίγκας, όμως για να φανεί το πρόβλημα έπρεπε να γίνει προπόνηση ή αγώνας, ώστε να «πατηθεί» ποδοσφαιρικά.

Με βάση την εικόνα που είδαμε την Κυριακή (28/9) προκαλεί απορία πως θα μπορούσε το ερχόμενο ματς με τον Άρη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League (4/10, 18:30) να γίνει στο Παγκρήτιο. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta οι Κρητικοί και οι Θεσσαλονικείς είναι σε επαφές με τη Λίγκα για το ζήτημα της έδρας και δεν αποκλείεται να υπάρξει εξέλιξη τις επόμενες ώρες.

Θυμίζουμε πως πριν το πρώτο εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ η εταιρεία συντήρησης είχε ζητήσει προθεσμία 20 ημερών, ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενηθεί ματς στο Παγκρήτιο και σε αυτό το πλαίσιο ο αγώνας έγινε στο Λεωφόρο, από τη στιγμή που το «Γεντί Κουλέ» δεν μπορεί να φιλοξενήσει ματς της Stoiximan Super League.

Εφόσον αλλάξει η έδρα του αγώνα τότε το ματς θα γίνει σε μια από τις διαθέσιμες έδρες του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε πως ο αγώνας της Κηφσιάς με την ΑΕΚ θα γίνει στο γήπεδο του Περιστερίου.

Η 6η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 18:00

ΟΦΗ - Άρης 18:30

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 20:30

Κυριακή 05 Οκτωβρίου