Οι φίλοι του ΟΦΗ αποδοκίμασαν της ομάδας τους και τον Μίλαν Ράσταβατς, μετά την ήττα από την Κηφισιά. Απολογήθηκε ο Σέρβος τεχνικός.

Βαρύ το κλίμα στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί είχαν ακόμα μια προβληματική εμφάνιση, αυτή τη φορά κόντρα στην Κηφισιά και ηττήθηκαν με 3-1 στο πρώτο τους παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Τόσο στην ανάπαυλα, όσο και μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούεμνων οι Ομιλίτες αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους και μάλιστα φώναξαν συνθήματα, όπως: «Είναι βαριά του ΟΦΗ η φανέλα».

Οι φίλοι του Ομίλου αποδοκίμασαν και τον Μίλαν Ράσταβατς κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, με τον Σέρβο τεχνικό να απολογείται στον κόσμο μέσω της Cosmote TV, ενώ σήκωσε και τα χέρια του προς τον κόσμο σε μια κίνηση... συγγνω΄μης.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

«Ζητώ συγγνώμη που δεν δώσαμε χαρά στον κόσμο μας στην πρώτη μας εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο. Χαλάμε πολύ ενέργεια από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό παίζοντας με 11 παίκτες και κανονικό ποδόσφαιρο και θα έρθουν καλύτερες στιγμές».