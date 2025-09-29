Κόντης: «Κάθε ρόλος μετράει, κάθε παίκτης είναι σημαντικός»

Ο Χρήστος Κόντης έκανε μία ανάρτηση με νόημα για την χθεσινή νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Παναιτωλικό στο φινάλε με το γκολ του Γερεμέγεφ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στο Αγρίνιο με 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό, την πρώτη του στο φετινό πρωτάθλημα, κάνοντας την ανατροπή και πετυχαίνοντας το γκολ της νίκης στο φινάλε με τον Γερεμέγεφ, τον τέταρτο τη τάξει επιθετικό με βάση τον καλοκαιρινό σχεδιασμό.

Μετά την σημαντική αυτή επικράκτηση, την δεύτερη με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο σε τρία παιχνίδια, ο Έλληνας τεχνικός έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα για την σημασία που έχει ο ρόλος κάθε παίκτη στην ομάδα και το πόσο σημαντικό είναι να κάνει ο καθένας την δουλειά που έχει αναταθεί για να βγαίνει στο τέλος κερδισμένη η ομάδα.

«Κάθε ρόλος μετράει, κάθε παίκτης είναι σημαντικός. Αυτό σημαίνει να είσαι ομάδα - να εμπιστεύεσαι, να μοιράζεσαι την ευθύνη και να πανηγυρίζεις μαζί στο τέλος. Και όταν όλοι κάνουν το κομμάτι τους, η ομάδα γίνεται ασταμάτητη. Περήφανοι ξανά».