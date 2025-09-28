Κόντης: «Η ομάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ»

Ο κόουτς Χρήστος Κόντης ήταν ευχαριστημένος και από το 1-2 στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός και από την προσπάθεια των παικτών του.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μιλώντας στη COSMOTE TV επισήμανε μεταξύ άλλων για:

Την αρετή της υπομονής στον Παναθηναϊκό: Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα (για το στοιχείο της υπομονής). Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Ακόμα δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις μας αλλά δείξαμε πως η ομάδα βελτιώθηκε. Δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημντικό. Είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ.