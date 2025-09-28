Κόντης: «Η ομάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ»
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μιλώντας στη COSMOTE TV επισήμανε μεταξύ άλλων για:
Την αρετή της υπομονής στον Παναθηναϊκό: Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα (για το στοιχείο της υπομονής). Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Ακόμα δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις μας αλλά δείξαμε πως η ομάδα βελτιώθηκε. Δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημντικό. Είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.