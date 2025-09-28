Κόντης: «Η ομάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ»

1

bet365

Ο κόουτς Χρήστος Κόντης ήταν ευχαριστημένος και από το 1-2 στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός και από την προσπάθεια των παικτών του.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μιλώντας στη COSMOTE TV επισήμανε μεταξύ άλλων για:

Την αρετή της υπομονής στον Παναθηναϊκό: Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα (για το στοιχείο της υπομονής). Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Ακόμα δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις μας αλλά δείξαμε πως η ομάδα βελτιώθηκε. Δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι το πιο σημντικό. Είδατε πως πανηγύρισαν όλοι το 2ο γκολ.

@Photo credits: eurokinissi, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα