Original 21 για Μάνταλο: «Πολέμησε Θεούς και δαίμονες, ο δικός μας Άνθρωπος σε λύπες και χαρές»

Η Original 21 με ανάρτηση στα Social Media... υποκλίθηκε στον αρχηγό της ΑΕΚ, Πέτρο Μάνταλος, για τη συμπλήρωση 400 εμφανίσεων με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Πέτρος Μάνταλος πέτυχε ακόμα ένα ορόσημο με το Δικέφαλο στο στήθος, καθώς έφτασε τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Οι οργανωμένοι φίλοι της Ένωσης, Original 21, «υποκλίθηκαν» στον αρχηγό της ομάδας της καρδιάς τους και... δικό τους άνθρωπο, μέσω ανάρτησης στα Social Media.

Ο διεθνής χαφ σε αυτά τα 11 χρόνια μέτρησε δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα, ενώ έχει πάθει δις ρήξη χιαστού, στη χρονιά της επιστροφής της ΑΕΚ και στη σεζόν του πρωταθλήματος του 2018.

Η ανάρτηση της Original 21

«400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ !

Έντεκα χρόνια με το δικέφαλο στο στήθος.

Έντεκα χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της Α.Ε.Κ.

Από την τρίτη Εθνική, μέχρι το νταμπλ !

Πολέμησε Θεούς και δαίμονες, γύριζε κάθε φορά πιο δυνατός.

Ο δικός μας Άνθρωπος σε λύπες και χαρές!

Ο Αρχηγός!».



