Μάνταλος: «Άμα γύρναγα πίσω στο 2014 και μου έλεγες πως θα κάνω 400 συμμετοχές θα σε έλεγα... τρελό»

Οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου στο 400ο του παιχνίδι με το Δικέφαλο στο στήθος.

Η ΑΕΚ συνδύασε το 400ο παιχνίδι του Πέτρου Μάνταλου με τα κιτρινόμαυρα με νίκη, καθώς επικράτησε του Βόλου στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0. Μάλιστα ο αρχηγός της Ένωσης είχε συμμετοχή στο γκολ του Πιερό που έκρινε το τρίποντο.

Μετά το παιχνίδι ο 34χρονος χαφ αποθεώθηκε για από τους Ενωσίτες και τους συμπαίκτες του, ενώ ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, του έκανε δώρο φανέλα με το Νο. 400.

Μετά το ματς ο Πέτρος Μάνταλος έκανε δηλώσεις και εξέφρασε τη συγκίνηση του για το νέο του ορόσημο με τον Δικέφαλο στο στήθος.

«Συγκινήθηκα για τη φανέλα και τον κόσμο. Άμα γύρναγα πίσω στο 2014 και μου έλεγες πως θα κάνω 400 συμμετοχές θα σου έλεγα "είσαι τρελός". Δεν θα άλλαζα τίποτα σε αυτή τη διαδρομή.

Θα άλλαζα αρκετά αποτελέσματα, όμως θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω πριν 10 χρόνια για να ζήσω όλες αυτές τις στιγμές.Θα κορνιζάρω αυτήν τη φανέλα. Είναι η μοναδική που κρατήσω σπίτι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ΑΕΚ.