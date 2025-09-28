Δείτε τα τέσσερα γκολ, την αποβολή του Σενγκέλια και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Τεράστια νίκη για την Κηφισιά κόντρα στον αποκαρδιωτικό ΟΦΗ. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη στο πρώτο ματς του Ομίλου στο Παγκρήτιο και επικράτησε με 3-1, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Τεττέη και Αντόνισε. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν «μέσα» και στα τράι γκολ, ενώ ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο έδωσε δυο ασίστ.

Στο 40' ο Τεττέη έκανε την κούρσα πάνω στη γραμμή, πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Αντόνισε, ο οποίος έβγαλε τον Παντελίδη σε τετ α τετ με τον Χριστογεώργο και ο νεαρός επιθετικός πλάσαρε για το 0-1.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 43ο λεπτό. Λίγο μετά το γκολ του Παντελίδη ο Αντόνισε αρνήθηκε να δώσει την μπάλα στον Αποστολάκη για φάουλ στη μεσαία γραμμή, οι δυο τους είχαν μια «κοκορομαχία» και τότε μπήκε στη μέση ο έξαλλος Σενγκέλια, ο οποίος πάνω στην ένταση τράβηξε το μαλλί του εξτρέμ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γεωργιανό.

Ο ΟΦΗ ισοφάρισε στο 68'. Ο Νους έστρωσε την μπάλα στον Νέιρα, ο αρχηγός των Κρητικών σούταρε, ο Ξενόπουλος απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Ανδρούτσος ισοφάρισε με διαγώνιο σουτ.

Στο φινάλε «καθάρισε» ο τρομερός Τεττέη. Στο 80' ο Αντόνισε έβγαλε τη σέντρα, ο Έλληνας φορ έβαλε την προβολή και έκανε το 1-2. Στο 90+4' o 24χρονος επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή, έσπασε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος πλάσαρε για το τελικό 1-3.