Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Άρης - Πανσερραϊκός 1-1.

Ο Πανσερραϊκός είχε πάθος και τύχη, ο Άρης δεν είχε ουσία και το τελικό 1-1 σφράγισε την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς να πετούν δύο πολύτιμους βαθμούς, στο πρώτο ματς που δεν πήραν με τον Χιμένεθ στον πάγκο.

Ο Μόντσου με καρφωτή κεφαλιά στο 44' σ' εξαιρετική του Τεχέρο από δεξιά έκανε το 1-0.

Ο Πανσερραϊκός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 50'. Ο Γκριν έβγαλε πολύ ωραία σέντρα από αριστερά και ο Ιβάν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Διούδη για το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τα highlights του αγώνα