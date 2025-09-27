Άρης - Πανσερραϊκός 1-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Πανσερραϊκός είχε πάθος και τύχη, ο Άρης δεν είχε ουσία και το τελικό 1-1 σφράγισε την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς να πετούν δύο πολύτιμους βαθμούς, στο πρώτο ματς που δεν πήραν με τον Χιμένεθ στον πάγκο.
Ο Μόντσου με καρφωτή κεφαλιά στο 44' σ' εξαιρετική του Τεχέρο από δεξιά έκανε το 1-0.
Ο Πανσερραϊκός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 50'. Ο Γκριν έβγαλε πολύ ωραία σέντρα από αριστερά και ο Ιβάν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Διούδη για το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Τα highlights του αγώνα
