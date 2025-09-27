Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή Ευαγγέλου για τις αποφάσεις του.

Ένταση στο φινάλε της αναμέτρησης Άρης - Πανσερραϊκός 1-1.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε πολλά παράπονα στο δεύτερο ημίχρονο από τον διαιτητή Άγγελο Ευαγγέλου. Μετά από ένα φάουλ που σφυρίχθηκε σε βάρος του Γιαννιώτα εξέφρασε τις διαμαρτυρίες του και στον πρώτο βοηθό Τρύφωνα Πετρόπουλο.

Με τη λήξη του αγώνα ο Χιμένεθ έσπευσε άμεσα στον Ευαγγέλου και σε έντονο ύφος έκανε παράπονα για τις αποφάσεις του Έλληνα διαιτητή. Την ίδια στιγμή ο Άλβαρο του έδειχνε το πόδι του και φώναζε για μία πτώση στην περιοχή των φιλοξενούμενων.

Ο γκολκίπερ Τιναλίνι του Πανσερραϊκού, παράλληλα, είχε λογομαχία με τον δεξιό μπακ του Άρη, τον Τεχέρο.