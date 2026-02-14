Stoiximan Super League 1: Σέντρα της 21ης αγωνιστικής με το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ολυμπιακός

Με 3 ματς στο σύνολο πρόκειται να ξεκινήσει η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1, εκ των οποίων είναι τα Λεβαδειακός - Ολυμπιακός και Βόλος - Άρης.

Θα είναι μία αγωνιστική που θα διεξαχθεί μέσα σε ένα διάστημα 3 ημερών. Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 θα κάνει την πρώτη της σέντρα το Σάββατο, αρχικά με το Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR και μετά με τους αγώνες Λεβαδειακός - Ολυμπιακός και Βόλος - Άρης.

Την Κυριακή υπάρχει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και το πρόγραμμα ως προς την συγκεκριμένη αγωνιστική κλείνει την Δευτέρα με έναν αγώνα. Αυτό το ματς θα είναι το Ατρόμητος - Πανσερραϊκός.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ASTERAS AKTOR (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) CS2HD
19.30: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ") NS PRIME
20.00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - ΑΡΗΣ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) CS1HD

 

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17.30: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - Ο.Φ.Η. (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) CS1HD
19.30: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. (ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ) NS PRIME
21.00: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΑΕΛ NOVIBET ("ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ") CS1HD

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18.00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) NS PRIME

