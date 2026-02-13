Ο Βόλος υποδέχεται το Σάββατο τον Άρη και ο κόουτς Μπράτσος γνωστοποίησε την πρώτη του αποστολή στον Βόλο μετά το come back του.

Στην επιστροφή του στην ομάδα του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος θα έχει στη διάθεσή του 21 ποδοσφαιριστές για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Άρη.

Έβγαλε την πρώτη του αποστολή μετά το come back του στον πάγκο της ομάδας του Βόλου και θα έχει διαθέσιμους - μεταξύ άλλων - τον Γιάννη Κάργα που επιστρέφει από τιμωρία αλλά και τον νεοαποκτηθέντα τερματοφύλακα Αντρέ Μορέιρα. Στην αποστολή θα είναι οι: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Σόρια, Μύγας, Αμπάντα, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Κύρκος, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Μακνί και Ουρτάδο.