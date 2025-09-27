Μπάτσι: «Η αντίδρασή μας έδειξε τον χαρακτήρα μας»

Ο Κριστιάνο Μπάτσι στάθηκε στην αντίδραση του Πανσερραϊκού στο δεύτερο ημίχρονο υποστηρίζοντας ότι θα περίμενε από την ομάδα του να είχε καλύτερη διαχείριση παιχνιδιού όταν είχε την μπάλα στα πόδια της.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Πανσερραϊκου υποστήριξε αρχικά ότι… «είναι σημαντικό ότι αντιδράσαμε για δεύτερη διαδοχική φορά. Δείχνει τον χαρακτήρα μας. Περίμενα περισσότερα από την ομάδα μου όταν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας. Να δείχναμε εντονότερη προσωπικότητα έχοντας περισσότερη υπομονή στο παιχνίδι μας. Είμαστε μια νεανική ομάδα αλλά μπορούμε να δείξουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για το απόλυτα αμυντικό πλάνο της ομάδας του – και τη δήλωση του Μανόλο Χιμένεθ περί αχαριστίας του ποδοσφαίρου – αλλά εξέφρασε διαφορετική άποψη. «Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και να παίξουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι το δείξαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα κάποιες φάσεις. Είχαμε κάποιες καταστάσεις και θέλω από την ομάδα μου να παρουσιάσει βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια».