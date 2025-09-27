Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός στο +3 από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Στο δραματικό ματς του Φαλήρου ο Ολυμπιακός πήρε την αγχωτική νίκη και με ματς περισσότερο είναι μόνος πρώτος στο βαθμολογία στο +3 από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Πανσερραϊκός 1

*Δύο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.

*Ολυμπιακός και Λεβαδειακός έχουν αγώνα περισσότερο.

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης (6μμ)

ΟΦΗ – Αρης (6.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Βόλος (8.30μμ)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Κηφισιά – ΑΕΚ (6μμ)

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (6μμ)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (8.30μμ)

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (9.30μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

