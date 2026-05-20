Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten live στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, ενώ στις 16:15 έρχονται οι Gazz Floor By Novibet για όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ των ομάδων λίγο πριν το Final 4 της Αθήνας.

Η δράση ξεκινάει στις 21:00 με την Αλ Καλίτζ του Φορτούνη να υποδέχεται στην έδρα της την Αλ Αχλί (Cosmote Sport 5). Αργότερα στις 21:30, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπαρτσελονέτα, για το Champions League στο πόλο.

Τέλος στις 22:00 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Europa League, ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη (Cosmote Sport 1/ANT1) και την ίδια ώρα η Τενερίφη θα φιλοξενήσει τη Μπανταλόνα στο πλαίσιο του ισπανικού πρωταθλήματος.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας