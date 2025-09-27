Αχιλλέας Μπέος, Στεφάν Λανουά και Δημήτρης Ναλιτζής έδωσαν το παρών στη Νέα Σμύρνη για την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Παναγειακό.

Από τη Νέα Σμύρνη ξεκίνησε η 3η αγωνιστική τη Super League 2 με την αναμέτρηση του Πανιωνίου κόντρα στον Παναργειακό. Μεταξύ άλλων στο γήπεδο του Ιστορικού βρέθηκε ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των Κυανέρυθρων και νυν του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, μαζί με τον γιο του Νίκο. Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλοί την Κυριακή (28/9, 17:00) έχουν ματς στην Αθήνα, καθώς θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το παρών στη Νέα Σμύρνη έδωσε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, ο οποίος ήταν και στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στην Athens Kallithea, όσο και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου και νυν team manager της ΑΕΚ, Δημήτρης Ναλιτζής.

Θυμίζουμε πως ο γιος του άλλοτε φορ του Ιστορικού, Γιώργος Ναλιτζής, αγωνίζεται στον Παναργειακό.