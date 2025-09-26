Η αποστολή του Πανσερραϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη (27/9, 20:30). Νοκ άουτ με θλάση ο Ομεονγκά.

Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε την Παρασκευή (26/9) την προετοιμασία του ο Πανσερραϊκός για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. To νέο αγωνιστικό τμήμα για τον Κριστιάνο Μπάτσι ακούει στο όνομα Στεφάν Ομεονγκά.

Ο Βέλγος χαφ υπέστη θλάση στην προθέρμανση του αγώνα με τον Ατρόμητο και θα μείνει εκτός για περίπου 15 ημέρες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει και το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR, με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση να πηγαίνει για μετά τη διακοπή.

Από εκεί και πέρα ο κόουτς των Λιονταριών δεν υπολογίζει στους Βόλνεϊ, Γκιγιομιέ και Σακαλίδη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις. Ο Λεό συνεχίζει την αποθεραπεία του, όπως και οι τραυματίες Γκαλβάν και Αρμουγκόμ.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Ουαγκέ, Γκελασβίλι, Λιάσος, Δοϊρανλής, Μπρούκς, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Μάρας, Καρέλης, Γκριν.