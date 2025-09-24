Εντυπωσιακό φινάλε στις μεταγραφές για τον Πανσερραϊκό, πήρε τον Νίκο Καρέλη

Πανσερραϊκός, μεταγραφές: Εντυπωσιακό φινάλε στις μεταγραφές με Νίκο Καρέλη
Με τον... Έλληνα Χουλκ φαίνεται πως θα ολοκληρώσει τις φετινές του κινήσεις στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι ο Πανσερραϊκός. Τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 33χρονου Νίκου Καρέλη, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από την Μουμπάι Σίτι στην Ινδία, ομάδα η οποία ανήκει στην «οικογένεια» της Μάντσεστερ Σίτι.
Στο διάστημα που έμεινε εκεί τα πήγε αρκετά καλά, σκοράροντας 11 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ σε 21 παιχνίδια.
Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού
Δείτε ΕπίσηςΠανσερραϊκός, μεταγραφές: Απέκτησε τον Έθαν Μπρουκς
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Νίκο Καρέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.
O Έλληνας “Hulk” είναι γεννημένος στις 24/02/1992 στο Ηράκλειο, έχει ύψος 1.73, αγωνίζεται ως επιθετικός και μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της Μουμπάι στην Ινδία, έχοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε 21 συμμετοχές, 11 γκολ και 3 ασίστ.
Ο Νίκος Καρέλης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό έχοντας αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Αμκαρ, Παναθηναϊκό, Γκενκ, ΠΑΟΚ, Μπρέντφορντ, Ντεν Χάαγκ και Παναιτωλικό, μετρώντας συνολικά 385 συμμετοχές, 114 γκολ και 32 ασίστ σε κορυφαίο επίπεδο.
Είναι από πολύ μικρός διεθνής με όλα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και μετράει μάλιστα 19 συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική ομάδα.
Νίκο καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».
