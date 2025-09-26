Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 23χρονο Έλληνα δεξιό μπακ, Κωνσταντίνο Λάμψια.

Παίκτης της Κηφισιάς είναι με κάθε επισημότητα ο Κωνσταντίνος Λάμψιας. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων προχώρησε σε έξτρα κίνηση, εκτός αρχικού προγραμματισμού, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Έλληνα δεξιού μπακ, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Νταβίντ Σιμόν και Μανώλη Σμπώκο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λάμψια, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου 2002, ο Κωνσταντίνος Λάμψιας ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα με συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Τεράσα, στην οποία αγωνίστηκε για έξι μήνες.

Ακολούθως, επέστρεψε στην Ελλάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’ κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές στη Super League 2.

Ακολούθησε η μονοετής παρουσία στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ πέρσι φόρεσε τη φανέλα της Mosta FC της Μάλτας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».