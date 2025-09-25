Κηφισιά, μεταγραφές: Δικός της ο Κωνσταντίνος Λάμψιας
Η Κηφισιά θα κάνει μια κίνηση εκτός προγράμματος, καθώς συμφώνησε με τον Κωνσταντίνο Λάμψια. Πρόκειται για 23χρονο δεξιό μπακ -χαφ, ύψους 1.77, ο οποίος ήταν ελεύθερος μετά το πέρασμα του από τη Μόστα της Μάλτας.
Προέρχεται από τις ακαδημίες του Πανιωνίου και το 2022 έκανε ένα μονοετές πέρασμα από την Τεράσα της Ισπανίας. Το 2023 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό Β' (36 εμφανίσεις - 1 ασίστ) και το 2024 πήγε δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα.
Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν έκανε έξι εμφανίσεις με τη Μόστα και έδωσε μια ασίστ.
Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας θα προστεθεί στις επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο για το δεξί άκρο της άμυνας, μαζί με τους Σιμόν και Σμπώκο, ενώ σε αυτήν τη θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Παναγιώτης Τζίμας.
