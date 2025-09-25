Όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από τη χθεσινή νίκη της Ένωσης με 2-1 επί του Παναιτωλικού για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια του Παναιτωλικού για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καλοσκάμη.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός σκόραρε με πανέμορφο πλασέ το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα και αποθεώθηκε.

Στο τέλος του ματς ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκάλιασε όλους τους παίκτες της ΑΕΚ που κατευθύνονταν στα αποδυτήρια, κάτι που έκανε φυσικά και με τον Καλοσκάμη, τον οποίο συνεχάρη για την εμφάνισή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες της ΑΕΚ έβγαλαν φωτογραφίες και χαιρέτισαν τον μικρό Μιχαήλ και τη μικρή Σοφία, στην οποία ο Βίντα χάρισε τη φανέλα του.

Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV στην OPAP Arena: