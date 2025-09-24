Αποκάλυψη Αθανασίου στους «Galacticos»: «Ο Ρεμπρόφ ζήτησε να φύγει άμεσα, ποιος ο ρόλος του προέδρου Ζελένσκι»

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους «Galacticos» τις νέες πληροφορίες που έχουν προκύψει για το θέμα του προπονητή και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Πως «μπλέκεται» ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι!

Τις νεότερες εξελίξεις στο θέμα του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» βάζοντας στο παιχνίδι μέχρι και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι!.

Εκείνος εξήγησε πως τις τελευταίες μέρες ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βρίσκεται στην Ουκρανία και στις επαφές που είχε με την ομοσπονδία της χώρας ζήτησε να φύγει άμεσα από την τεχνική της ηγεσία θέλοντας να έρθει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα.

Τόσο ο ίδιος ο Ρεμπρόφ όσο και η πλευρά του είναι αισιόδοξη πως θα βρεθεί λύση, όμως απομένει μία σημαντική εκρεμμότητα. Αυτή είναι να επιστρέψει από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον οποίο ο Ουκρανός τεχνικός διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις (ήταν αυτός που του είχε προτείνει να αναλάβει την εθνική ομάδα) και να γίνει μία επαφή μεταξύ τους και να ξεκαθαρίσει το θέμα οριστικά και αμετάκλητα.

Κλείνοντας ο Νίκος Αθανασίου έκανε και την προσωπική του εκτίμηση για το πως θα εξελιχθεί το σήριαλ αυτό τονίζοντας πως θεωρεί ότι θα έχει happy end ενώ ξεκαθάρισε πως «παίζει» και το όνομα του Φαν Μπόμελ, αλλά μόνο σε περίπτωση που χαλάσει του Ρεμπρόφ.