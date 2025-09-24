Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί γράφουν πως ο Σεφτσένκο βρήκε τον διάδοχο του Ρεμπρόφ
Η ουκρανική ιστοσελίδα «sport.ua» σε σημερινό της ρεπορτάζ ανέφερε πως ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο έχει ήδη δουλέψει την διάδοχη κατάσταση για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, σε περίπτωση που εκείνος πάει στον Παναθηναϊκό.
Εκείνος φαίνεται πως έχει ως βασικό υποψήφιο για την αντικατάσταση του Ουκρανού τεχνικού τον Όλεχ Λούζνι. Πρόκειται για 57χρονο προπονητή, επίσης από την Ουκρανία, ο οποίος όμως εργάστηκε τελευταία φορά ως πρώτος προπονητής το μακρινό 2013, όταν βρέθηκε στον πάγκο της Ταβρίγια.
Έκτοτε έχει εργαστεί ως Αθλητικός Διευθυντής στην Καρπάτι Λβιβ από τον Γενάρη του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ως βοηθός στην Ντινάμο Κιέβου (2017-2019) και ως Αθλητικός CEO στην ομοσπονδία της Ουκρανίας από τον Γενάρη του 2024.
