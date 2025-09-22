Την απόκτηση του Νοτιαφρικανού μέσου, Έθαν Μπρουκς, ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον παίκτη.

Σε ακόμη μία προσθήκη παίκτη προχώρησε ο Πανσερραϊκός, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου μέσου από τη Νότια Αφρική, Έθαν Μπρουκς.

Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή του παίκτη σε ομάδας εκτός της χώρας του, με τον ίδιο πριν φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος ν' αγωνίζεται Αμαζούλου. Με τη φανέλα της μέτρησε 83 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και... σέρβιρε στους συμπαίκτες του άλλα τρία.

Μάλιστα με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει συμμετάσχει 11 φορές.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Ethan Brooks, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 01/03/2001, έχει ύψος 1.75 και αγωνίζεται ως μέσος, ενώ αυτή είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί εκτός της χώρας του.

Ο Brooks αγωνιζόταν στην Amazulu FC από το 2022 έχοντας 83 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ, ενώ νωρίτερα αγωνιζόταν στην TS Galaxy έχοντας 39 συμμετοχές.

Έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική ομάδα το 2021 και μετράει 11 συμμετοχές.

Ethan, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».

