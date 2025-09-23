Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με πρόστιμο 10.000 ευρώ για την αποκόλληση περίπου 60 πλαστικών καθισμάτων στο γήπεδο της Λιβαδειάς.

Περίπου 3.000 φίλοι της ΑΕΚ «έβαψαν»... κιτρινόμαυρο το Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς και ώθησαν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη νίκη επί του ιδιαίτερα μαχητικού Λεβαδειακού. Όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ στις εξέδρες που φιλοξένησαν τους Ενωσίτες προέκυψε αποκόλληση και καταστροφή περίπου 60 πλαστικών καθισμάτων και σε αυτό το πλαίσιο ο Δικέφαλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η σχετική απόφαση της ΔΕΑΒ

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας,

β) το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ στις 14/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ προέβησαν σε αποκόλληση και καταστροφή, εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις κερκίδες και πιο συγκεκριμένα από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 21/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».