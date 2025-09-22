Ο Βασίλης Φωτιάς που ήταν στο VAR στον αγώνα της ΑΕΚ στη Λάρισα έχει αφήσει με τις αποφάσεις του σε αρκετές περιπτώσεις τους κιτρινόμαυρους με πολλά παράπονα την τελευταία τετραετία.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στο AEL FC Novibet Arena λόγω της μεγάλης αναποτελεσματικότητας που παρουσίασε, πετώντας αρκετές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ που θα τελείωνε το παιχνίδι. Δεν το έπραξε, δέχθηκε την ισοφάριση και έφυγε τελικά με έναν βαθμό από τη Λάρισα.

Ωστόσο, στην ΑΕΚ έμειναν έκπληκτοι από τις αποφάσεις του Βασίλη Φωτιά που ήταν στο VAR. Ο διαιτητής Μόσχου στη φάση του φάουλ του Παντελάκη πάνω στον Γιόβιτς έδειξε στον αμυντικό των γηπεδούχων την κίτρινη κάρτα. Όμως, όπως τόνιζαν σωστά και από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, θα έπρεπε να είχε κληθεί από τον Φωτιά για on field review προκειμένου να αναβαθμίσει την κάρτα σε κόκκινη καθώς είναι ένα μαρκάρισμα με τις τάπες στον αστράγαλο του επιθετικού της ΑΕΚ.

Στην εκτέλεση φάουλ που ακολούθησε, ο Μαρίν σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του Φωτιά για χέρι του Πινέδα, με την μπάλα να αλλάζει για λίγο πορεία πάνω του και να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Μόσχου αρχικά έδειξε σέντρα, ωστόσο στη συνέχεια χωρίς να κληθεί για on field review από τον Φωτιά ακύρωσε το τέρμα και σε αυτό το σημείο στέκονται τα παράπονα της ΑΕΚ καθώς επισημαίνουν πως ο Φωτιάς πήρε πάνω του τη φάση αντί να καλέσει τον Μόσχου να τη δει στο μόνιτορ, ενώ και ο τελευταίος δεν εξέφρασε καμία επιθυμία να την τσεκάρει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ο Φωτιάς αφήνει με πολλά παράπονα την ΑΕΚ, κάτι που έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις την τελευταία τετραετία. Είτε ως διαιτητής, είτε ως VARίστας στα παιχνίδια της.

Ο Φωτιάς διαιτητής στο ΟΦΗ-ΑΕΚ 3-3

Τη 2η αγωνιστική της σεζόν 2021-2022 η ΑΕΚ έρχεται ισόπαλη 3-3 στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ, παρότι είχε πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ είχαν πάρα πολλά παράπονα από τον ρέφερι Φωτιά, αλλά και από τον Σκουλά που ήταν τότε στο VAR. Έκαναν λόγο για «αλλοίωση αποτελέσματος» και για «κλοπή ξεκάθαρης νίκης» τονίζοντας πως στο πρώτο μέρος η αποβολή του Λιβάι Γκαρσία ήταν λανθασμένη καθώς δεν υπήρξε καμία βίαιη απώθηση εκ μέρους του προς τον αντίπαλο, ενώ νωρίτερα φώναξαν για την κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε στον Καμάου για κλωτσιά στο πρόσωπο του Χατζισαφί. Επίσης στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είχαν πολλά παράπονα και για το γεγονός ότι μέτρησε το πρώτο γκολ του ΟΦΗ στο 1-3 για φάουλ πάνω στον Βράνιες που δεν δόθηκε.

Ο Φωτιάς διαιτητής στο Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1

Την αμέσως επόμενη σεζόν (2022-2023) κατά την οποία η ΑΕΚ κατέκτησε το νταμπλ, οι κιτρινόμαυροι άφησαν δύο βαθμούς στο εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για την 11η αγωνιστική. Ο Φωτιάς ήταν διαιτητής με τον Τσαγκαράκη στο VAR. Είναι το ματς από το οποίο ο Ελίασον έφυγε από το γήπεδο με κάταγμα περόνης μετά από το επικίνδυνο τάκλιν του Ζουκάνοβιτς, για το οποίο δεν δόθηκε ούτε καν φάουλ από τον Φωτιά! Παράλληλα ο Μπαράλες που είχε ήδη κάρτα, δεν αντίκρισε σε πολλές περιπτώσεις τη δεύτερη για τα πολλά σκληρά μαρκαρίσματά του, που θα σήμαινε και την αποβολή του.

Ο Φωτιάς στο VAR στο Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1

Τη σεζόν 2023-2024 η ΑΕΚ αντιμετώπισε για τη 10η αγωνιστική την Κηφισιά στο γήπεδο της Καισαριανής, αφήνοντας δύο βαθμούς στο ισόπαλο 1-1. Αυτή τη φορά ο Φωτιάς ήταν στο VAR, με διαιτητή τον Τσαγκαράκη. Η ΑΕΚ ήταν έξαλλη με τις διαιτητικές αποφάσεις λόγω της καθαρής ανατροπής του Λιβάι στο 88' όπου δεν δόθηκε πέναλτι.

Οι κιτρινόμαυροι φώναξαν επίσης στην ισοφάριση της Κηφισιάς με τον Βαφέα για χέρι του Τετέι πριν το γκολ. Δεν υπήρξε κάποια κλήση για on field review και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Ο Φωτιάς διαιτητής στο Άρης - ΑΕΚ 1-1 για το Κύπελλο

Την περσινή σεζόν (2024-2025) στο 1-1 της ΑΕΚ για το Κύπελλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη, ο Φωτιάς ήταν στη θέση του ρέφερι της αναμέτρησης με τον Παπαπέτρου στο VAR. Η Ένωση ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με επτά κίτρινες κάρτες, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν πολύ αυστηρές ή δεν ήταν καν. Παράλληλα ο Φωτιάς χάρισε πολλές κάρτες στον Άρη, ενώ το αποκορύφωμα όλων ήταν ο μη καταλογισμός πέναλτι σε χέρι του Μορόν έπειτα από γύρισμα του Περέιρα.