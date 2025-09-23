Από πωλήσεις ή ενοικιάσεις, τα έσοδα της ΠΑΕ Άρης στην τελευταία διετία έφτασαν τα 15.45 εκατ. ευρώ και σε περίπτωση πώλησης του Κλέιτον Ντιαντί το ερχόμενο καλοκαίρι θα ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ!

Η συμφωνία για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου ποδοσφαιριστή επικυρώθηκε μέσα και από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης και προβλέπει την καταβολή ποσού της τάξεως των 1.5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του στην Αλ Ντιρίγια. Το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει και option αγοράς για το καλοκαίρι του 2026 και προβλέπει το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που ο 19χρονος ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία και αποφασίσει η τελευταία των αγορά των δικαιωμάτων του, αυτομάτως οι «κίτρινοι» θα πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη (σε εύρος χρημάτων) μεταγραφή τους καθώς το συνολικό κόστος αυτής θα φτάσει τα 6.5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα όμως θα αυξηθεί κατά περίπου 25% το ποσό που θα έχουν εξασφαλίσει από πωλήσεις στην τελευταία διετία το οποίο είναι ουδόλως ευκαταφρόνητο. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ. Στην κορυφή των πωλήσεων βρίσκεται η διπλή παραχώρηση των Μανού Γκαρθία, Σάπι Σουλεϊμάνοφ στο MLS μέσα από την οποία οι Θεσσαλονικείς επωφελήθηκαν 6 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί αυτή του Λούις Πάλμα τον Αύγουστο του 2023 στη Σέλτικ έναντι 4.75 εκατομμυρίων ευρώ με τη σημείωση όμως ότι ένα ποσοστό των χρημάτων κατέληξε στη Βίντα, την ομάδα από την οποία οι «κίτρινοι» απέκτησαν τον επιθετικό από την Ονδούρα.

Ακολουθεί το ποσό που επωφελήθηκε ο Άρης μέσα από τον δανεισμό του Κλέιτον Ντιαντί αλλά και τα αντίστοιχα – από 1.000.000 ευρώ – από την παραχώρηση του Ματέο Γκαρσία στην Άτλας αλλά και του Μόουζες Οντουμπάτζο στην ΑΕΚ. Υπάρχουν όμως κι άλλες πωλήσεις με μικρότερα ποσά όπως αυτές των Φιλίπ Σιντκλίφ (400.000 ευρώ), Μπράντλεϊ Μαζικού (350.000 ευρώ), Σαλέμ Εμπακατά (250.000 ευρώ) και Μπίργκερ Βερστράτε (200.000 ευρώ).